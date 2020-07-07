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Лишенный сана схиигумен Сергий ответил на письмо митрополита

Отец Сергий (Николай Романов)
Отец Сергий (Николай Романов) (Фото: Всеволод Могучев / Youtube)

Лишенный церковного сана отец Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Ответ священника зачитал его представитель Всеволод Могучев на своем YouTube-канале.

«Не хотел вступать в полемику с правящим архиереем, но хочу дать ответ на его вопросы и высказывания, чтобы он, митрополит Кирилл, не смущал народ божий», — заявляет Сергий в начале послания.

Затем он обвинил митрополита в тайных встречах с папами римскими и участии в совместных с ними молитвах. «Вы забыли апостольские правила или вы из не знаете?», — спросил схиигумен, добавив, что «враги православия» хвалят Кирилла.

Митрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком
Общество
Схиигумен Сергий (Николай Романов)

Сергий также назвал митрополита приверженцем экуменизма (движение за сближение и объединение разных христианских конфессий. — РБК). «Обличаю зло и носителей зла, так как считаю, что вы — экуменист и еретик. И жду от вас покаяния», — сказал опальный священник.

Сергий считает, что глава Екатеринбургской епархии ведет себя лукаво по отношению к народу Урала и Сибири. Кроме того, схиигумен посчитал, что митрополит Кирилл «лицемерно, низко и подло витиеватыми фразами» оправдывает свое «малодушие, трусость, шкурность, страх потерять кафедру».

В конце послания Могучев зачитал, что Сергий будет проводить царский крестный ход 17 июля 2020 года вокруг монастыря спорительницы хлебов «во избежание провокаций».

В РПЦ назвали обращение лишенного сана схиигумена «безумным набором слов»
Общество
Лишенный сана схиигумен Сергий

Ранее 6 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал письмо Сергию, в котором назвал его «капризным ребенком», у которого «забрали любимую игрушку — возможность управлять людьми».

Глава епархии усомнился в способности лишенного сана священника «к самостоятельной интеллектуальной деятельности» и неспособности отстаивать свою взгляды без заранее написанного текста. По этой же причине, по словам Кирилла, схиигумен не явился на церковный суд.

Схиигумен Сергий выступал против церковных и светских властей, закрывших храмы во время эпидемии коронавируса. Священник отрицал существование заболевания и предлагал сложить полномочия патриарху Кириллу.

Центр по противодействию экстремизму МВД усмотрел в словах схиигумена признаки разжигания ненависти. Церковь запретила Сергию служение, а затем лишила его сана.

Теги: письмо, РПЦ, епархия
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