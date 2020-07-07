Лишенный сана схиигумен Сергий ответил на письмо митрополита

Отец Сергий (Николай Романов) (Фото: Всеволод Могучев / Youtube)

Лишенный церковного сана отец Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Ответ священника зачитал его представитель Всеволод Могучев на своем YouTube-канале.

«Не хотел вступать в полемику с правящим архиереем, но хочу дать ответ на его вопросы и высказывания, чтобы он, митрополит Кирилл, не смущал народ божий», — заявляет Сергий в начале послания.

Затем он обвинил митрополита в тайных встречах с папами римскими и участии в совместных с ними молитвах. «Вы забыли апостольские правила или вы из не знаете?», — спросил схиигумен, добавив, что «враги православия» хвалят Кирилла.

Сергий также назвал митрополита приверженцем экуменизма (движение за сближение и объединение разных христианских конфессий. — РБК). «Обличаю зло и носителей зла, так как считаю, что вы — экуменист и еретик. И жду от вас покаяния», — сказал опальный священник.