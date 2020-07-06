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Митрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком

Схиигумен Сергий (Николай Романов)
Схиигумен Сергий (Николай Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Лишенный церковного сана отец Сергий (Романов), как «капризный ребенок», у которого забрали любимую игрушку, «сучит ножками» и закатывает «позорную истерику». Об этом митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал в письме бывшему священнослужителю, текст обращения опубликован на сайте Екатеринбургской епархии.

В нем митрополит Кирилл ответил на «лживые обвинения» в поддержке закрытия храмов и предательстве веры, выдвинутые в его адрес Романовым. По его мнению, «подлинной причиной» для действий лишенного сана отца Сергия была «простая обида зависимого человека».

«У вас, как у капризного ребенка, забрали любимую игрушку — возможность управлять людьми, — и вы уже сучите ножками и устраиваете позорную истерику на весь мир», — написал архиерей.

Отвечая на обвинения Сергия в предательстве веры из-за служения в римско-католическом соборе в городе Бари, в котором находятся мощи святителя Николая Чудотворца, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский предложил бывшему схиигумену «обвинить первым самого святителя Николая Чудотворца, что он посмел почивать своими святыми мощами в католическом храме».

По его словам, католический епископ города Бари предоставил возможность православной делегации «самостоятельно и без всяких ограничений молиться в храме, который сам святитель Николай выбрал для пребывания своих святых мощей», понимая, что совместное служение невозможно.

В РПЦ назвали обращение лишенного сана схиигумена «безумным набором слов»
Общество
Лишенный сана схиигумен Сергий

Митрополит Кирилл отметил в письме, что до этого момента «не высказывался открыто и подробно», так как надеялся сохранить Романова в рядах Российской православной церкви, а саму РПЦ «уберечь от излишнего внимания тех, кто кормится на внутрицерковных конфликтах».

По его словам, Сергий в своих проповедях взял на себя роль обличителя, однако эти проповеди полны глупостей, клеветы и лжи. Так, в своих речах бывший священник «в течение 20 минут» рассказывал про жизнь Иосифа Сталина и его хвалил. «Вы восхваляли Сталина в день, когда празднуется память святых, умученных во время сталинского правления: преподобномученика архимандрита Иннокентия, уморенного в этот день в Соловецком лагере, и священномученика Сергия Мечёва, расстрелянного в этот день в тюрьме НКВД», — указал он, добавив, что видел вред от этих проповедей и для души самого Сергия.

Однако, по его словам, отец Сергий «не удержался в безмолвии и месяца».

Митрополит Кирилл также считает, что бывший священнослужитель не обладает «способностью к самостоятельной интеллектуальной деятельности», поэтому его выступления — «это дурно прочитанные чужие и избитые мысли, выраженные словами», смысл которых «далеко не всегда» известен самому Романову.

Именно поэтому, считает архиерей, бывший схиигумен избегал заседания епархиального церковного суда. «Не имея заранее написанных ответов, вы не смогли бы отвечать по теме произнесенных проповедей, так как сами с трудом понимаете их содержание», — заявил митрополит.

Захваченный на Урале схиигуменом Сергием монастырь открыли для посещения
Общество
Среднеуральский женский монастырь

3 июля церковный суд лишил сана схиигумена Сергия Романова, выступавшего против закрытия храмов из-за коронавируса и впоследствии захватившего Среднеуральский женский монастырь. Схиигумен отрицал существование коронавирусной инфекции и заявлял о попытках «чипирования» населения. Центр «Э» заинтересовался проповедями священника, усмотрев в них признаки разжигания ненависти. В конце мая из-за этих проповедей митрополит Кирилл запретил схиигумена Сергия в священнослужении.

После суда опальный священник записал видеообращение, в котором заявил, что не собирается покидать ранее захваченный монастырь, и призвал православных граждан защитить обитель. В Русской православной церкви назвали обращение лишенного сана Сергия «пустым набором слов».

Теги: монастырь, епархия, священник
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