Митрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком

Схиигумен Сергий (Николай Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Лишенный церковного сана отец Сергий (Романов), как «капризный ребенок», у которого забрали любимую игрушку, «сучит ножками» и закатывает «позорную истерику». Об этом митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал в письме бывшему священнослужителю, текст обращения опубликован на сайте Екатеринбургской епархии.

В нем митрополит Кирилл ответил на «лживые обвинения» в поддержке закрытия храмов и предательстве веры, выдвинутые в его адрес Романовым. По его мнению, «подлинной причиной» для действий лишенного сана отца Сергия была «простая обида зависимого человека».

«У вас, как у капризного ребенка, забрали любимую игрушку — возможность управлять людьми, — и вы уже сучите ножками и устраиваете позорную истерику на весь мир», — написал архиерей.

Отвечая на обвинения Сергия в предательстве веры из-за служения в римско-католическом соборе в городе Бари, в котором находятся мощи святителя Николая Чудотворца, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский предложил бывшему схиигумену «обвинить первым самого святителя Николая Чудотворца, что он посмел почивать своими святыми мощами в католическом храме».

По его словам, католический епископ города Бари предоставил возможность православной делегации «самостоятельно и без всяких ограничений молиться в храме, который сам святитель Николай выбрал для пребывания своих святых мощей», понимая, что совместное служение невозможно.