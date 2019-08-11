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Лондон объявил о планах задействовать «поправку Магнитского» после Brexit
Британия намерена начать использовать меру, когда вернет себе контроль над собственными правилами введения санкций, заявил глава МИДа. На применении поправки, принятой в мае прошлого года, настаивали депутаты палаты общин
Доминик Рааб (Фото: Susan Walsh / AP)

Власти Великобритании смогут использовать так называемую поправку Магнитского к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег после завершения процедуры Brexit. Об этом в статье для газеты The Telegraph написал глава британского МИДа Доминик Рааб.

«После того как мы выйдем из ЕС и установим контроль над нашими собственными правилами введения санкций, наше правительство будет применять положения «поправки Магнитского» к закону о санкциях», — заявил министр.

По его словам, нарушители прав человека «в любой точке мира» столкнутся с последствиями своих действий: их активы в Великобритании будут заморожены, а въезд в эту страну будет запрещен. Рааб пообещал принять меры для того, чтобы Британия не стала безопасным убежищем для тех, «кто извлекает выгоду, пытая других».

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Глава британского МИДа добавил, что в начале недели посетил Канаду и ознакомился с опытом этой страны, которая приняла «закон Магнитского», чтобы вводить ограничения на выдачу виз и замораживать активы ответственных за грубые нарушения прав человека.

Британский парламент принял поправку, аналогичную американскому «закону Магнитского», в мае 2018 года. Помимо введения ограничительных мер за нарушение прав человека она также подразумевает раскрытие до 2020 года информации о тех, кто держит активы под юрисдикцией заморских территорий Великобритании. Речь, в частности, идет о Британских Виргинских и Каймановых островах.

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Власти до сих пор не воспользовались поправкой. В мае текущего года члены палаты общин направили в МИД письмо, где указали, что поправка не противоречит законодательству Евросоюза. Кроме того, отметили парламентарии, входящие в ЕС Литва, Латвия и Эстония, которые также приняли законы с «поправкой Магнитского», применили их в отношении нарушителей прав человека. Депутаты потребовали от британских властей как можно быстрее создать все необходимые механизмы для реализации закона.

Как отмечал министр по делам Европы Алан Дункан, британская версия окажется жестче подобного законодательства в других европейских странах.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Brexit, Великобритания, «закон Магнитского»
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