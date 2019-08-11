Лондон объявил о планах задействовать «поправку Магнитского» после Brexit

Британия намерена начать использовать меру, когда вернет себе контроль над собственными правилами введения санкций, заявил глава МИДа. На применении поправки, принятой в мае прошлого года, настаивали депутаты палаты общин

Доминик Рааб (Фото: Susan Walsh / AP)

Власти Великобритании смогут использовать так называемую поправку Магнитского к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег после завершения процедуры Brexit. Об этом в статье для газеты The Telegraph написал глава британского МИДа Доминик Рааб.

«После того как мы выйдем из ЕС и установим контроль над нашими собственными правилами введения санкций, наше правительство будет применять положения «поправки Магнитского» к закону о санкциях», — заявил министр.

По его словам, нарушители прав человека «в любой точке мира» столкнутся с последствиями своих действий: их активы в Великобритании будут заморожены, а въезд в эту страну будет запрещен. Рааб пообещал принять меры для того, чтобы Британия не стала безопасным убежищем для тех, «кто извлекает выгоду, пытая других».

Глава британского МИДа добавил, что в начале недели посетил Канаду и ознакомился с опытом этой страны, которая приняла «закон Магнитского», чтобы вводить ограничения на выдачу виз и замораживать активы ответственных за грубые нарушения прав человека.