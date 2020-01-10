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FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека
Великобритания планирует создать независимый от ЕС санкционный режим, в рамках которого сможет блокировать активы подозреваемых в нарушении прав человека. В первую очередь меры могут коснуться России, Ливии и КНДР
Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

Великобритания после завершения Brexit готовится запустить собственный санкционный режим, независимый от Евросоюза, сообщает Financial Times. Как ожидается, министр иностранных дел Доминик Рааб объявит о введении нового механизма в феврале, после чего Лондон представит конкретный список людей, которых коснутся ограничения.

Ограничительные меры будут введены за нарушение прав человека. Они включают в себя заморозку активов подозреваемых в Великобритании. По словам источников газеты в правительстве, под первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии и Северной Кореи. Они также не исключили, что меры коснутся граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Рааб хочет с помощью нового санкционного режима показать, что после Brexit Британия будет играть глобальную роль на международной арене, пишет FT. При этом министр признал, что Вашингтон и Оттава уже опередили Лондон в применении мер против нарушителей прав человека по «закону Магнитского». Он назван по имени аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, расследовавшего хищения средств из российского бюджета.

«Мы будем тесно сотрудничать с Канадой, чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за самые серьезные нарушения прав человека во всем мире», — заявил Рааб.

ЕС решил создать аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Политика

В декабре 2019 года стало известно, что ЕС решил создать общеевропейский механизм для введения санкций за нарушение прав человека по аналогии с «актом Магнитского». Инициативу, с которой выступили Нидерланды, поддержали 23 члена Евросоюза, как ожидается, на подготовку документа уйдет полгода. Как пишет FT со ссылкой на Рааба, Лондон после принятия собственного санкционного механизма сможет действовать «быстрее и решительнее», так как ему не нужно будет согласовывать меры с 27 странами — членами ЕС, как сейчас. Издание отмечает, что санкции против России обычно не поддерживают Италия, Греция, Кипр и другие государства, «имеющие тесные связи с Москвой».

В мае прошлого года Палата общин Великобритании одобрила регламент, который позволит королевству проводить автономную от Евросоюза санкционную политику. Он наделяет главу британского МИДа правом замораживать активы граждан и запрещать им въезд в королевство. МИД России рекомендовал российским компаниям приготовиться к возможному ужесточению Лондоном ограничительных мер и отметил, что «принцип взаимности никто не отменял».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: санкции, «закон Магнитского», права человека
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