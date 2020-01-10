FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека

Великобритания планирует создать независимый от ЕС санкционный режим, в рамках которого сможет блокировать активы подозреваемых в нарушении прав человека. В первую очередь меры могут коснуться России, Ливии и КНДР

Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

Великобритания после завершения Brexit готовится запустить собственный санкционный режим, независимый от Евросоюза, сообщает Financial Times. Как ожидается, министр иностранных дел Доминик Рааб объявит о введении нового механизма в феврале, после чего Лондон представит конкретный список людей, которых коснутся ограничения.

Ограничительные меры будут введены за нарушение прав человека. Они включают в себя заморозку активов подозреваемых в Великобритании. По словам источников газеты в правительстве, под первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии и Северной Кореи. Они также не исключили, что меры коснутся граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Рааб хочет с помощью нового санкционного режима показать, что после Brexit Британия будет играть глобальную роль на международной арене, пишет FT. При этом министр признал, что Вашингтон и Оттава уже опередили Лондон в применении мер против нарушителей прав человека по «закону Магнитского». Он назван по имени аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, расследовавшего хищения средств из российского бюджета.

«Мы будем тесно сотрудничать с Канадой, чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за самые серьезные нарушения прав человека во всем мире», — заявил Рааб.