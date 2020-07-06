Премьер-министр Италии пообещал помнить «художественный гений» Морриконе

Эннио Морриконе (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Италия всегда будет помнить о вкладе композитора Эннио Морриконе в развитие культуры. Об этом сообщил пример-министр республики Джузеппе Конте на своей странице в Twitter.

«Мы всегда будем вспоминать с с бесконечной признательностью художественный гений мастера Энрике Морриконе», — написал Конте.

По его словам, музыка Морриконе заставляла итальянцев мечтать, испытывать эмоции, волноваться и размышлять.



Эннио Морриконе умер 6 июля в одной из римских клиник из-за последствий полученного перелома. Ему был 91 год.

Композитор широко известен как автор музыки к фильмам. Он написал саундтреки к десяткам популярных картин, среди которых такие ленты, как «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте», «Профессионал», «Джанго освобожденный».