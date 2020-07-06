В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО. Данную систему планируется донастроить в течение недели, сообщил РБК заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Ожидается, что после этого система должна будет работать лучше.

«Мы пристально наблюдаем за этой ситуацией. Последние выходные дали нам некоторый оптимизм относительно того, что Российский союз автостраховщиков (РСА) и те IT-провайдеры, которые предложили им разработку продукта, начали справляться с теми сложностями, которые есть», — сказал Чистюхин.

Он отметил, что регулятор находится в постоянном контакте с РСА. Зампред выразил надежду на то, что Центробанку не придется прибегать к разного рода административным воздействиям для того, чтобы наладить работу системы.

«Одновременно с этим для нас это очень важный тест относительно того, насколько в принципе РСА может эксплуатировать такую сложную базу данных, а страховщики могут оперативно подстраиваться к изменениям», — заключил Чистюхин.