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В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО. Данную систему планируется донастроить в течение недели, сообщил РБК заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Ожидается, что после этого система должна будет работать лучше.

«Мы пристально наблюдаем за этой ситуацией. Последние выходные дали нам некоторый оптимизм относительно того, что Российский союз автостраховщиков (РСА) и те IT-провайдеры, которые предложили им разработку продукта, начали справляться с теми сложностями, которые есть», — сказал Чистюхин.

Он отметил, что регулятор находится в постоянном контакте с РСА. Зампред выразил надежду на то, что Центробанку не придется прибегать к разного рода административным воздействиям для того, чтобы наладить работу системы.

«Одновременно с этим для нас это очень важный тест относительно того, насколько в принципе РСА может эксплуатировать такую сложную базу данных, а страховщики могут оперативно подстраиваться к изменениям», — заключил Чистюхин.

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Фото: АГН «Москва»

28 июня Российский союз автостраховщиков запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО. Данная база была создана с нуля за шесть месяцев. Она должна будет обеспечить сохранность страховых данных автовладельцам, а также позволит видеть их являющемуся регулятором рынка Центробанку и профильным федеральным органам.

30 июня в ходе проверки работы страховых компаний Банк России выявил ряд нарушений, в том числе в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Как заявляли в ЦБ, ряд страховщиков создавали очереди и затягивали сроки, отправляя покупателей ОСАГО в другие подразделения, а также перекладывали оплату за независимую экспертизу поврежденного автомобиля на потерпевших в ДТП.

Также Центробанк сообщил о случаях, когда страховые компании вынуждали потерпевшего заключать со станцией техобслуживания и страховой организацией трехсторонний договор, условия которого отличались от прописанных в законе условий по ОСАГО. В частности, в договоре не указывались сроки проведения ремонта либо в документ без согласования с владельцем машины вносились дополнительные данные.

Материал дополняется 

Теги: Центробанк, ОСАГО, сбои, новости
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