Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО

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Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах. Об этом говорится в сообщении РСА (есть у РБК).

В союзе заявили, что новая база данных сделана с нуля за рекордные шесть месяцев. Она обеспечит сохранность страховых данных автовладельцам, а также позволит видеть их являющемуся регулятором рынка Центробанку и профильным федеральным органам.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, благодаря новой единой платформе страховые компании будут качественнее и быстрее оказывать услуги для автовладельцев, а ЦБ получит оперативный инструмент для контроля их работы.

Разработку информационной системы выполнила компания «Инфосистемы Джет» на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом. Особенность базы в том, что она может перераспределять вычислительные ресурсы между различными средами — это будет востребовано в весенние месяцы, когда традиционно повышается спрос на полисы ОСАГО, отмечают в РСА.