ЦБ уличил страховщиков в нарушениях при работе с ОСАГО

Ряд страховщиков создавали очереди и затягивали сроки, отправляя покупателей ОСАГО в другие подразделения, а также перекладывали оплату за независимую экспертизу поврежденного автомобиля на потерпевших в ДТП, сообщили в ЦБ

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Банк России в ходе проверки работы страховых компаний выявил ряд нарушений, в том числе в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как указывает ЦБ, некоторые страховые компании, формально не нарушая закон, отправляли водителей, которые хотели купить полис ОСАГО, в другое подразделение для осмотра транспортного средства. Таким образом они искусственно создавали очереди и затягивали сроки, сообщает регулятор. В частности, такая практика часто применялась в отношении мотоциклистов и владельцев грузового транспорта.

«Банк России считает такие действия нарушающими права потребителей финансовых услуг и рекомендует страховым компаниям проводить осмотр транспортного средства в том подразделении, куда обратился гражданин, а если это невозможно, заключать договор ОСАГО без осмотра», — говорится в сообщении ЦБ.

Помимо этого страховые компании зачастую перекладывали оплату независимой экспертизы или осмотра поврежденного автомобиля на потерпевших в ДТП, хотя эта обязанность по закону лежит на самих страховщиках. Если же страховая компания привлекает к оценке независимого эксперта, ей нужно получить письменное согласие клиента на оплату этой процедуры с тем условием, что страховщик позднее возместит ему эти расходы, указывает ЦБ. В то же время застрахованный может отказаться от оплаты.