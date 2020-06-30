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ЦБ уличил страховщиков в нарушениях при работе с ОСАГО

Ряд страховщиков создавали очереди и затягивали сроки, отправляя покупателей ОСАГО в другие подразделения, а также перекладывали оплату за независимую экспертизу поврежденного автомобиля на потерпевших в ДТП, сообщили в ЦБ
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Банк России в ходе проверки работы страховых компаний выявил ряд нарушений, в том числе в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как указывает ЦБ, некоторые страховые компании, формально не нарушая закон, отправляли водителей, которые хотели купить полис ОСАГО, в другое подразделение для осмотра транспортного средства. Таким образом они искусственно создавали очереди и затягивали сроки, сообщает регулятор. В частности, такая практика часто применялась в отношении мотоциклистов и владельцев грузового транспорта.

«Банк России считает такие действия нарушающими права потребителей финансовых услуг и рекомендует страховым компаниям проводить осмотр транспортного средства в том подразделении, куда обратился гражданин, а если это невозможно, заключать договор ОСАГО без осмотра», — говорится в сообщении ЦБ.

Помимо этого страховые компании зачастую перекладывали оплату независимой экспертизы или осмотра поврежденного автомобиля на потерпевших в ДТП, хотя эта обязанность по закону лежит на самих страховщиках. Если же страховая компания привлекает к оценке независимого эксперта, ей нужно получить письменное согласие клиента на оплату этой процедуры с тем условием, что страховщик позднее возместит ему эти расходы, указывает ЦБ. В то же время застрахованный может отказаться от оплаты.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Также ЦБ сообщил о случаях, когда страховые компании вынуждали потерпевшего заключать со станцией техобслуживания и страховой организацией трехсторонний договор, условия которого отличались от прописанных в законе условий по ОСАГО. В частности, в договоре не указывались сроки проведения ремонта либо в документ без согласования с владельцем машины вносились дополнительные данные.

Кроме того, недопустимо, чтобы страховщики в бланк направления на ремонт добавляли пункт о согласии потерпевшего на использование б/у или восстановленных деталей, а также на увеличение сроков ремонта, отметили в ЦБ.

Для борьбы с мошенничеством на рынке ОСАГО МВД в конце января предложило привлекать частных детективов. Сейчас собранные сыщиками доказательства не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки. Но если наделить детективов, а также страховщиков соответствующими полномочиями, это будет содействовать раскрытию преступлений, прокомментировали тогда инициативу в ЦБ.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ОСАГО, Центробанк, автомобилисты, нарушения
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