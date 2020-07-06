ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей

Банк России намерен расширить тарифный коридор, в пределах которого должна находиться стоимость обязательного автомобильного полиса. Предполагается, что страховщики смогут начать вести расчеты по новым правилам с 24 августа

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Банк России предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО: тарифный коридор, в который должна укладываться цена обязательной страховки, расширится в среднем на 11% вверх и вниз. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Изменения содержатся в проекте, который опубликовал регулятор (*.pdf). Как пояснил Чистюхин, документ дополнит поправки в закон об ОСАГО, которые касаются второго этапа индивидуализации тарифов и вступают в силу 24 августа. К этому же сроку, по расчетам ЦБ, страховщикам разрешат использовать новый тарифный коридор.

Из проекта Банка России следует, что минимальная и максимальная стоимость обязательной страховки для легкового автомобиля будут различаться более чем в два раза. Если раньше границы коридора составляли 20%, то после изменений они раздвинутся до 30%.

«Для наиболее многочисленной группы автомобилей физических лиц тариф будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Приведу конкретные цифры: если сегодня минимальное значение базовой ставки равно 2746 руб., а максимальное — 4942 руб., то по новым правилам по этой группе минимальная базовая ставка будет 2471 руб. и максимальная ставка — 5436 руб.», — сказал Чистюхин. Он уточнил, что по легковым автомобилям юрлиц коридор расширится на 20%, а по машинам такси — на 30%.

Новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО вводятся для «тестирования» нового подхода к индивидуализации тарифов, пояснил Чистюхин: «Данные изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем водителям, которые водят машину неаккуратно, нарушают Правила дорожного движения, отличаются высокой аварийностью».