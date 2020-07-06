Путин по телефону поздравил Назарбаева с 80-летием

Нурсултан Назарбаев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 80-летием, пожелав ему доброго здоровья и неиссякаемой энергии», — сказано в сообщении.

Путин указал, что Назарбаев пользуется большим уважением в России, в том числе за «неоценимый вклад» в развитие дружественных российско-казахстанских отношений.

На сайте Назарбаева отмечается, что тот поблагодарил Путина за теплые пожелания и подчеркнул важность продолжения курса на укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства.

Согласно сообщению Кремля, экс-президент Казахстана также выразил благодарность Путину за оказанную помощь республике в борьбе с коронавирусом.