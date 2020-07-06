Путин по телефону поздравил Назарбаева с 80-летием

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Quote, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Quote, 13:44
Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 16:07 В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО Общество, 16:02 Все в сад: где и зачем могут пригодиться вертикальные фермы Экономика инноваций, 16:00  Карантин обнаружил беспомощность компаний из сферы высоких технологий Pro, 15:59 Российский беспилотный автомобиль испытают в центре Санкт-Петербурга Авто, 15:45 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 15:37 Кафе и гостиницы с лицензией на алкоголь получат субсидии от Москвы Бизнес, 15:30 Синоптик предупредила о похолодании в середине недели в Москве Общество, 15:29 Бубонная чума в Китае: как это повлияет на экономику и биткоин Крипто, 15:28 ЦИАН завил о 5%-ном падении цен на жилье по всей России из-за пандемии Недвижимость, 15:27 Митрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком Общество, 15:21 Адвокат представил некролог Морриконе о самом себе Общество, 15:20 Путин по телефону поздравил Назарбаева с 80-летием Политика, 15:20 Как ускорить и удешивить разработку программных продуктов РБК и Инфосистемы Джет, 15:08
Политика ,  
0 

Путин по телефону поздравил Назарбаева с 80-летием

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 80-летием, пожелав ему доброго здоровья и неиссякаемой энергии», — сказано в сообщении.

Путин указал, что Назарбаев пользуется большим уважением в России, в том числе за «неоценимый вклад» в развитие дружественных российско-казахстанских отношений.

На сайте Назарбаева отмечается, что тот поблагодарил Путина за теплые пожелания и подчеркнул важность продолжения курса на укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства.

Власти Казахстана опровергли информацию о вакцине из крови Назарбаева
Политика
Фото: Salvatore Laporta / Keystone Press Agency / Global Look Press

Согласно сообщению Кремля, экс-президент Казахстана также выразил благодарность Путину за оказанную помощь республике в борьбе с коронавирусом.

В Кремле отметили, что ранее Путин направил в адрес первого казахского президента поздравительную телеграмму. 2 июля пресс-служба Назарбаева опубликовала видеообращение российского лидера, в котором он поздравил экс-президента с наступающим юбилеем.

18 июня стало известно, что Назарбаев заразился COVID-19 и перешел в режим самоизоляции. В начале июля его пресс-секретарь Айдос Укибай сообщил о его выздоровлении.

Назарбаев был президентом Казахстана с 1990 по 2019 год.

Теги: Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Казахстан
Материалы по теме
Власти Казахстана опровергли информацию о вакцине из крови Назарбаева
Политика
В Казахстане установили памятник Назарбаеву
Политика
Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к гражданам Казахстана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter