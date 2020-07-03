Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к гражданам Казахстана

Нурсултан Назарбаев (Фото: Global Look Press)

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, поблагодарил соотечественников и зарубежных политических деятелей за поддержку. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Назарбаева.

«Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе», — говорится в обращении Назарбаева.

Экс-президент Казахстана отметил, что вместе с народом он ощутил всю тяжесть этой болезни.

Находящимся на лечении соотечественникам Назарбаев пожелал скорейшего выздоровления, а также терпения и мужества. По словам Назарбаева, президент и правительство Казахстана принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Назарбаев добавил, что во многом ситуация с вирусом зависит от самих жителей. Он призвал соотечественников к стойкости, дисциплине, а также напомнил о необходимости соблюдать необходимые правила гигиены, заботиться о своем здоровье и своих близких.

В обращении Назарбаев добавил, что он был глубоко тронут вниманием и поддержкой, которую ему оказали ряд глав зарубежных государств и правительств, видных политических и общественных деятелей. В их числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Синдзо Абэ и многие другие.

О том, что Назарбаев заразился COVID-19 и перешел в режим самоизоляции, было объявлено 18 июня. О выздоровлении Назарбаева его пресс-секретарь Айдос Укибай сообщил 2 июля. Он добавил, что в соответствии с рекомендациями врачей экс-президент продолжит соблюдать режим самоизоляции, работая дистанционно.

3 июня президент России Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с наступающим днем рождения. Экс-президент Казахстана 6 июля отметит свое 80-летие.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1990 по 2019 год.