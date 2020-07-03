В Казахстане опровергли информацию о вакцине из крови Назарбаева

Фото: Salvatore Laporta / Keystone Press Agency / Global Look Press

Информация о разработке вакцины от коронавирусной инфекции из крови экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства информации и общественного развития страны в Telegram-канале оперштаба

«Просим граждан не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и сети Интернет и доверять только официальным источникам», — говорится в сообщении и уточняется, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по ст. 274 УК РК.

Ранее сатирическое издание «Панорама» опубликовало заметку о том, что в Казахстане якобы начнут разработку вакцины от коронавируса на материалах крови Назарбаева.