Назарбаев вылечился от COVID-19
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сохранивший после отставки статус лидера нации (казах. елбасы), излечился от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест елбасы на КВИ показал отрицательный результат», — написал Укибай на своей странице в сети Twitter.
Пресс-секретарь Назарбаева добавил, что тот в соответствии с рекомендациями врачей продолжит соблюдать режим самоизоляции, работая дистанционно.
Укибай также сообщил, что Назарбаев совершает прогулки на свежем воздухе, опубликовав фотографию елбасы и данные с его фитнес-трекера, согласно которым Назарбаев 2 июля за 42 минуты прошел 2,5 км.