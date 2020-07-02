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Назарбаев вылечился от COVID-19

По словам пресс-секретаря бывшего президента Казахстана, тот в соответствии с рекомендациями врачей продолжит соблюдать режим самоизоляции
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сохранивший после отставки статус лидера нации (казах. елбасы), излечился от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест елбасы на КВИ показал отрицательный результат», — написал Укибай на своей странице в сети Twitter.

Пресс-секретарь Назарбаева добавил, что тот в соответствии с рекомендациями врачей продолжит соблюдать режим самоизоляции, работая дистанционно.

Укибай также сообщил, что Назарбаев совершает прогулки на свежем воздухе, опубликовав фотографию елбасы и данные с его фитнес-трекера, согласно которым Назарбаев 2 июля за 42 минуты прошел 2,5 км.

О том, что Назарбаев заразился COVID-19 и перешел в режим самоизоляции, было объявлено 18 июня.

29 июня нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о семикратном росте числа ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19, поручив правительству проработать вопрос о возвращении к жесткому карантину в стране. 2 июля госкомиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым приняла решение о введении с 5 июля сроком на две недели ряда ограничений, среди которых:

  • приостановка автобусного сообщения между регионами Казахстана;
  • ограничение времени работы городского общественного транспорта;
  • закрытие парикмахерских, фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, кинотеатров и т.д.;
  • запрет на передвижение по улицам группами более трех человек.

За предыдущие сутки в Казахстане выявлено 1509 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 42,5 тыс.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Нурсултан Назарбаев, Казахстан, коронавирус
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