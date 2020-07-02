Назарбаев вылечился от COVID-19

О том, что Назарбаев заразился COVID-19 и перешел в режим самоизоляции, было объявлено 18 июня.

29 июня нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о семикратном росте числа ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19, поручив правительству проработать вопрос о возвращении к жесткому карантину в стране. 2 июля госкомиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым приняла решение о введении с 5 июля сроком на две недели ряда ограничений, среди которых:

приостановка автобусного сообщения между регионами Казахстана;

ограничение времени работы городского общественного транспорта;

закрытие парикмахерских, фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, кинотеатров и т.д.;

запрет на передвижение по улицам группами более трех человек.

За предыдущие сутки в Казахстане выявлено 1509 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 42,5 тыс.