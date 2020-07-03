Путин поздравил вылечившегося Назарбаева с днем рождения

Нурсултан Назарбаев (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин записал обращение, в котором поздравил с юбилеем Нурсултана Назарбаева, первого президента Казахстана. Видео опубликовала пресс-служба Назарбаева в YouTube.

«Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам», — сказал Путин.

Путин отметил, что Назарбаев всегда был «последовательным и убежденным сторонником самых тесных отношений» Казахстана с Россией. В Москве это ценят, подчеркнул он. Также Путин напомнил о роли Назарбаева в развитии интеграции на постсоветском пространстве.

«Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее», — добавил Путин.