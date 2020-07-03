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Путин поздравил вылечившегося Назарбаева с днем рождения

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин записал обращение, в котором поздравил с юбилеем Нурсултана Назарбаева, первого президента Казахстана. Видео опубликовала пресс-служба Назарбаева в YouTube.

«Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам», — сказал Путин.

Путин отметил, что Назарбаев всегда был «последовательным и убежденным сторонником самых тесных отношений» Казахстана с Россией. В Москве это ценят, подчеркнул он. Также Путин напомнил о роли Назарбаева в развитии интеграции на постсоветском пространстве.

«Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее», — добавил Путин.

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Фото: Павел Михеев / Reuters

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года, через три дня ему исполняется 80 лет. Пост президента Казахстана он занимал с 1990 по 2019 год.

В июне стало известно, что он заразился коронавирусом, однако накануне его пресс-служба сообщила, что он вылечился, хотя и остается на самоизоляции.

Теги: Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин
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