В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает «РИА Новости».

«Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», — сказала Сваминатан.

Представитель ВОЗ выразила надежду, что Россия присоединиться к Тестам солидарности для разработчиков вакцин (программе организации для обмена данными по различным видам лечения COVID-19, запущенной в марте — РБК). В ней не принимают участие также США, Китай, Франция и Великобритания.

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса на людях начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Двум группам из девяти добровольцев сделали инъекции двух разных компонентов вакцины.