В Минобороны сообщили о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса

Спустя две недели после инъекций вакцины от коронавируса ее испытатели-добровольцы чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает «РИА Новости».

У добровольцев из первой группы, которые получили вакцину 18 июня, нет жалоб на состояние, за две недели у них не регистрировали серьезных нежелательных явлений.

Участники клинических испытаний из второй группы, которым сделали инъекцию первого компонента препарата 23 июня, тоже чувствуют себя хорошо и не испытывают каких-либо осложнений и побочных реакций. Второй компонент им должны ввести на 21-й день исследований.

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