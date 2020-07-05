Байден заявил о существовании системного расизма в США

Системный расизм существует в США более 200 лет, считает бывший вице-президент США Джо Байден. Такое мнение он выразил в обращении к нации по случаю Дня независимости США. Запись размещена на странице политика в Twitter.

По мнению Байдена, принцип равенства в стране не был полностью воплощен никогда. Он отметил, что в США всегда шла борьба идей — «о том, что все созданы равными, и расизма, который нас разобщает».

«Американская история — это не сказка», — добавил Байден.

День независимости США отмечается 4 июля. Президент США Дональд Трамп в этот день выступил у мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Обращаясь к нации, президент заверил, что в стране будет создан Национальный сад американских героев, где будут находиться статуи известных американцев. Соответствующее заявление американский лидер сделал на фоне беспорядков движения Black Lives Matter («жизни черных имеют значение»).

Движение Black Lives Matter возникло в США и ряде европейских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая. Правоохранители заподозрили темнокожего мужчину в расплате поддельными чеками. В итоге один из полицейских надавил Флойду коленом на шею. В момент задержания он кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали его слова. В итоге 46-летний мужчина умер в больнице. Впоследствии были уволены четверо полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

В ходе протестных акций на фоне гибели Флойда в США и Европе были снесены или подвергнуты вандализму памятники историческим личностям.

Трамп разрешил арестовывать всех вандалов, разрушающих памятники. Впоследствии он подписал указ о защите памятников, который предусматривает «длительные тюремные сроки» для вандалов.