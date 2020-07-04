Трамп заявил о создании парка национальных героев в США

В Соединенных Штатах будет создан Национальный сад американских героев, где будут находится статуи известных американцев. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая у мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота.

«Объявляю о создании нового памятника гигантам нашего прошлого. Я подпишу указ о создании национального сада американских героев», — сказал глава Белого дома. Он не уточнил, где именно будет располагаться парк, но отметил, что это будет территория под открытым небом со статуями «величайших из когда-либо живших американцев».

Свое заявление Трамп сделал на фоне беспорядков движения Black Lives Matter («жизни черных имеют значение»), во время которых в США были снесены или подвергнуты вандализму памятники историческим личностям.

Во время речи у горы Рашмор президент заявил, что страна «стала свидетелем беспощадной кампании по уничтожению истории, стиранию ценностей и клевете национальных героев». Он сообщил, что таким образом сторонники «левого фашизма» хотят «низвергнуть американскую революцию» и «покончить с Америкой».