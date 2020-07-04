Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости Общество, 09:02 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля Общество, 08:58 Немецкий эксперт оценил риски долгосрочных последствий COVID-19 Политика, 08:41 В РПЦ назвали обращение лишенного сана схиигумена «безумным набором слов» Общество, 08:27 Трамп заявил о создании парка национальных героев в США Политика, 08:22 РБК Pro: почему бизнес не готов отказаться от офисов и командировок Pro, 08:00 Немецкий эпидемиолог — РБК: «Важно не считать, что все уже позади» Политика, 08:00 США отправят два авианосца в район проведения учений Китая в Тихом Океане Политика, 08:00 В США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19 Общество, 07:22 В Японии объявили самый высокий уровень опасности из-за дождей Общество, 07:03 NYT сообщила об отсутствии уверенности разведки в связи России с талибами Политика, 06:44 СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме Общество, 05:57 СМИ сообщили о госпитализации Хазанова Общество, 05:33 Эксперт раскрыл детали выхода космического туриста в открытый космос Общество, 05:05
Политика ,  
0 

Трамп заявил о создании парка национальных героев в США

В Соединенных Штатах будет создан Национальный сад американских героев, где будут находится статуи известных американцев. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая у мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота.

«Объявляю о создании нового памятника гигантам нашего прошлого. Я подпишу указ о создании национального сада американских героев», — сказал глава Белого дома. Он не уточнил, где именно будет располагаться парк, но отметил, что это будет территория под открытым небом со статуями «величайших из когда-либо живших американцев».

Свое заявление Трамп сделал на фоне беспорядков движения Black Lives Matter («жизни черных имеют значение»), во время которых в США были снесены или подвергнуты вандализму памятники историческим личностям.

Путешественники и конфедераты: чьи памятники сносят в США и Европе
Фотогалерея 

Во время речи у горы Рашмор президент заявил, что страна «стала свидетелем беспощадной кампании по уничтожению истории, стиранию ценностей и клевете национальных героев». Он сообщил, что таким образом сторонники «левого фашизма» хотят «низвергнуть американскую революцию» и «покончить с Америкой».

В ходе акций против расизма и полицейского произвола, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая, участники протестов снесли или испортили десятки памятников по всем Соединенным Штатам. Нападкам подвергались, в основном, статуи личностей, так или иначе, имевших отношение к рабству и угнетению темнокожего населения.

В ответ Трамп разрешил арестовывать всех вандалов, разрушающих памятники. После этого он подписал указ, который вводит «длительные тюремные сроки» для тех, кто портит американские статуи, монументы и памятники.

Теги: Дональд Трамп, парк, герои, США
Материалы по теме
Трамп подписал указ о «длинных тюремных сроках» за порчу памятников
Общество
Трамп разрешил арестовывать всех разрушающих памятники вандалов
Общество
В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter