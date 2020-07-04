Подозреваемого во взятке следователя центрального аппарата СК отпустили

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК Руслана Миниахметова отпустили и вернули служебное удостоверение, а также личные вещи. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Константин Трапаидзе.

По словам адвоката, у его клиента нет процессуального статуса. «Стратегия защиты — полные, исчерпывающие ответы на все вопросы следствия, мы ничего не скрывали, не отказывались, не заявляли отводов», — пояснил он.

Трапаидзе отметил, что во время допроса и обыска коллеги следователя вели себя максимально корректно. В свою очередь сам Миниахметов добровольно выдал рабочие материалы и свой компьютер, а также передал коллегам дела, над которыми работал, чтобы по ним не было никаких задержек, добавил правозащитник.

«Во время допроса и обыска мы были отрезаны от внешнего мира, не знали о решении Генпрокуратуры и, когда его отпустили, даже подумали, что следствие само во всем разобралось», — рассказал адвокат.