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Подозреваемого во взятке следователя центрального аппарата СК отпустили

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК Руслана Миниахметова отпустили и вернули служебное удостоверение, а также личные вещи. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Константин Трапаидзе.

По словам адвоката, у его клиента нет процессуального статуса. «Стратегия защиты — полные, исчерпывающие ответы на все вопросы следствия, мы ничего не скрывали, не отказывались, не заявляли отводов», — пояснил он.

Трапаидзе отметил, что во время допроса и обыска коллеги следователя вели себя максимально корректно. В свою очередь сам Миниахметов добровольно выдал рабочие материалы и свой компьютер, а также передал коллегам дела, над которыми работал, чтобы по ним не было никаких задержек, добавил правозащитник.

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Фото: Следственный комитет РФ

«Во время допроса и обыска мы были отрезаны от внешнего мира, не знали о решении Генпрокуратуры и, когда его отпустили, даже подумали, что следствие само во всем разобралось», — рассказал адвокат.

Он добавил, что показания на его клиента дал человек, дважды судимый за мошенничество. «Он заявил, что часть денег, которые судом были обращены в счет компенсации вреда, якобы пошла на взятку. Эта версия ничем, кроме его показаний, не подтверждается», — сообщил Трапаидзе.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Информация о том, что Руслана Миниахметова задержали по подозрению в получении крупной взятки (более 1 млн руб.), появилась 3 июля. В отношении следователя на основании материалов ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере). Миниахметов с обвинением не согласился.

Спустя несколько часов заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Миниахметова. СК 4 июля обжаловал это решение.

Теги: Следственный комитет, обвинения, взятка в особо крупном размере
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