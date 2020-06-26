В МИДе заявили об интересе к предложению Трампа об участии в саммите G7

Сергей Рябков (Фото: МИД России / Global Look Press)

Предложение президента США Дональда Трампа о проведении саммита G7 в расширенном формате интересно России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Отношение (у России. — РБК) заинтересованное. Мы, конечно, изучаем то, что было предложено президентом США», — сказал Рябков.

Расширенный формат, согласно инициативе президента США Дональда Трампа, предполагает участие в саммите России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

В начале июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива, высказанная в конце мая Дональдом Трампом, провести саммит G7 в расширенном формате с участием России и ряда других стран является шагом в верном направлении. По ее словам, в министерстве согласны с Трампом, что саммит G7 — «очень устаревшая группа стран», которая не в полной мере отражает происходящее в мире. Эффективным форматом сегодня выступает саммит G20, добавила она.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отмечал, что США как организатор саммита G7 в этом году могут пригласить Россию на мероприятие, однако только в качестве наблюдателя.



