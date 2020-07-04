Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
РБК Pro: почему бизнес не готов отказаться от офисов и командировок Pro, 08:00 Немецкий эпидемиолог — РБК: «Важно не считать, что все уже позади» Политика, 08:00 США отправят два авианосца в район проведения учений Китая в Тихом Океане Политика, 08:00 В США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19 Общество, 07:22 В Японии объявили самый высокий уровень опасности из-за дождей Общество, 07:03 NYT сообщила об отсутствии уверенности разведки в связи России с талибами Политика, 06:44 СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме Общество, 05:57 СМИ сообщили о госпитализации Хазанова Общество, 05:33 Эксперт раскрыл детали выхода космического туриста в открытый космос Общество, 05:05 Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн Общество, 04:22 Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане Спорт, 03:59 Лукашенко предложил Сбербанку финансировать крупные проекты в Белоруссии Экономика, 03:48 В двух городах США произошла стрельба в торговых центрах Общество, 03:28 В UFC выразили соболезнования семье Нурмагомедова Спорт, 03:02
Политика ,  
0 

США отправят два авианосца в район проведения учений Китая в Тихом Океане

Соединенные штаты отправляют два авианосца в Южно-Китайское море, где сейчас проходят военные учения КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вашингтон отправит USS Ronald Reagan и USS Nimitz вместе с кораблями поддержки в субботу, 4 апреля. Газета, ссылаясь на официальные источники, заявляет, что таким образом США «хотят оспорить незаконные территориальные притязания Пекина» после принятия им закона о национальной безопасности Гонконга.

По словам командующего ударной группой контр-адмирала Джорджа Уикоффа, цель отправки американских кораблей в Южно-Китайское море состоит в том, чтобы «продемонстрировать партнерам и союзникам недвусмысленный сигнал» о приверженности США стабильности и безопасности в данном регионе.

Во время учений авианосцы и корабли поддержки проверят свои ударные возможности, будут осуществляться круглосуточные полеты. Уикофф не назвал точное место проведения учений, но отметил, что нахождение кораблей США не связано с военными маневрами Китая в регионе.

Американский сенат одобрил санкции против Китая из-за Гонконга
Политика
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Новый виток обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начался в мае, когда Китай решил распространить закон о нацбезопасности на Гонконг. В США посчитали, что это понизит особый статус автономного района, и пригрозили санкциями.

30 июня закон о нацбезопасности вступил в силу. Он предполагает серьезные наказания — вплоть до пожизненного заключения — за сепаратизм, теракты, подрыв государственности и вмешательство иностранных государств в дела Гонконга.

Читайте на РБК Pro
Великий исход: почему иностранный бизнес выводит производство из Китая Инструменты Lean-менеджмента: введение в Lean Как небольшому производству одежды пережить кризис Полицейская проверка: как защитить бизнес от уголовного преследования

Еще до этого президент США Дональд Трамп отменил торговые и таможенные льготы для Гонконга, а в начале июня сенат одобрил новый пакет санкций против банков и компаний, сотрудничающих с причастными к закону о нацбезопасности китайскими чиновниками.

Теги: США, Китай, учения, авианосец
Материалы по теме
Американский сенат одобрил санкции против Китая из-за Гонконга
Политика
В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности
Общество
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией из-за ситуации в Гонконге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter