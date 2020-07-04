США отправят два авианосца в район проведения учений Китая в Тихом Океане

Соединенные штаты отправляют два авианосца в Южно-Китайское море, где сейчас проходят военные учения КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вашингтон отправит USS Ronald Reagan и USS Nimitz вместе с кораблями поддержки в субботу, 4 апреля. Газета, ссылаясь на официальные источники, заявляет, что таким образом США «хотят оспорить незаконные территориальные притязания Пекина» после принятия им закона о национальной безопасности Гонконга.

По словам командующего ударной группой контр-адмирала Джорджа Уикоффа, цель отправки американских кораблей в Южно-Китайское море состоит в том, чтобы «продемонстрировать партнерам и союзникам недвусмысленный сигнал» о приверженности США стабильности и безопасности в данном регионе.

Во время учений авианосцы и корабли поддержки проверят свои ударные возможности, будут осуществляться круглосуточные полеты. Уикофф не назвал точное место проведения учений, но отметил, что нахождение кораблей США не связано с военными маневрами Китая в регионе.