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Политика ,  
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Трамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом он сообщил журналистам, видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вам это покажется очень интересным, но я не буду говорить об этом сегодня, я скажу об этом через пару дней», — сказал президент на вопрос о том, будут ли США вводить санкции против Китая.

Позже у Трампа спросили, входят ли в эти меры санкции в отношении Пекина. Он отрицательно ответил на этот вопрос, но добавил, что ожидается «нечто мощное».

США пригрозили Китаю санкциями из-за закона о нацбезопасности в Гонконге
Политика
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Ранее в Гонконге начались акции протеста из-за закона о национальной безопасности в этом административном районе КНР, который хочет принять материковый Китай. Как сообщает Би-би-си, закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Пекин при помощи этого закона собирается «захватить Гонконг». По его словам, если это произойдет, США введет санкции против Китая.

Теги: Дональд Трамп, США, Китай, Гонконг
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