Трамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом он сообщил журналистам, видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вам это покажется очень интересным, но я не буду говорить об этом сегодня, я скажу об этом через пару дней», — сказал президент на вопрос о том, будут ли США вводить санкции против Китая.

Позже у Трампа спросили, входят ли в эти меры санкции в отношении Пекина. Он отрицательно ответил на этот вопрос, но добавил, что ожидается «нечто мощное».

Ранее в Гонконге начались акции протеста из-за закона о национальной безопасности в этом административном районе КНР, который хочет принять материковый Китай. Как сообщает Би-би-си, закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.