Суд Нидерландов отказал в новом запросе данных спутников НАТО по MH17

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Суд Нидерландов отказал адвокатам по делу о крушении рейса MH17 в повторном запросе спутниковых данных у НАТО. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает «РИА Новости».

Ранее, 29 июня, нидерландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк заявил, что НАТО не предоставило спутниковых данных с места крушения рейса. В связи с этим он попросил суд выяснить, есть ли у Североатлантического альянса соответствующие записи зоны восточной Украины 17 июля 2014 года. Суд, в свою очередь, напомнил, что уже делал такой запрос и в ответе говорилось, что никаких данных с места крушения рейса MH17 зафиксировано не было.

«Мы делаем вывод о том, что у НАТО нет таких данных... Так что повторный запрос был отклонен», — пояснил судья на слушаниях 3 июля.

Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 17 июля 2014 года, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Cовместная следственная группа (ССГ) Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины в 2018 году пришла к выводу, что ракета была выпущена из ЗРК «Бук» с территории, подконтрольной ДНР, а зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Москва заявила об отсутствии доказательств и настояла на непричастности к авиакатастрофе.