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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Прокуратура Нидерландов отвергла причастность Киева к крушению рейса MH17

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Украинские военные не могли сбить Boeing, летевший рейсом MH17, в небе над Донбассом летом 2014 года. К такому выводу пришли в прокуратуре Нидерландов, передает «Интерфакс».

«Нет никаких улик, указывающих на то, что самолет находился в радиусе, в котором его могли сбить украинские вооруженные силы», — сказал представитель обвинения во время суда в Гааге 9 июня.

Как сообщает «РИА Новости», следователи изучили телекоммуникационную информацию и определили зону, из которой по пассажирскому лайнеру могла быть выпущена ракета. В итоге эксперты пришли к выводу, что снаряд был выпущен из района поселка Первомайский, который не находился под контролем вооруженных сил Украины.

«Именно по этим причинам еще в 2016 году Совместная следственная группа опубликовала отчет, в котором делается вывод о том, что MH17 сбит именно с этого места», — сказал нидерландский прокурор Тейс Бергер.

Радары не зарегистрировали полет ракеты перед крушением MH17
Общество
Фото: Максим Змеев / Reuters

8 июня в Гааге были возобновлены судебные слушания по делу о крушении малазийского Boeing 17 июля 2017 года в Донбассе. Ранее нидерландский прокурор во время процесса заявлял, что радары не зарегистрировали полета ракеты или самолета в момент авиакатастрофы.

Бергер допустил, что РЛС могли не заметить небольшую ракету из комплекса «Бук М1». Он также не исключил, что данные о запуске ракеты могли быть удалены сознательно.

В результате крушения самолета погибли все находившиеся на борту 298 человек. Украины и страны Запада настаивают, что лайнер был сбит из российского комплекса «Бук» принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Москва эти обвинения отрицает.

Теги: MH17, Нидерланды, суд
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