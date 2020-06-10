Прокуратура Нидерландов отвергла причастность Киева к крушению рейса MH17

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Украинские военные не могли сбить Boeing, летевший рейсом MH17, в небе над Донбассом летом 2014 года. К такому выводу пришли в прокуратуре Нидерландов, передает «Интерфакс».

«Нет никаких улик, указывающих на то, что самолет находился в радиусе, в котором его могли сбить украинские вооруженные силы», — сказал представитель обвинения во время суда в Гааге 9 июня.

Как сообщает «РИА Новости», следователи изучили телекоммуникационную информацию и определили зону, из которой по пассажирскому лайнеру могла быть выпущена ракета. В итоге эксперты пришли к выводу, что снаряд был выпущен из района поселка Первомайский, который не находился под контролем вооруженных сил Украины.

«Именно по этим причинам еще в 2016 году Совместная следственная группа опубликовала отчет, в котором делается вывод о том, что MH17 сбит именно с этого места», — сказал нидерландский прокурор Тейс Бергер.