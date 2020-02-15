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Крушение малайзийского Boеing: итоги расследования ,  
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Россия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17

В Москве заверили, что в случае передачи материалов уголовного дела России подозреваемые в гибели пассажиров лайнера «Малазийских авиалиний» могли бы предстать перед судом
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Генеральной прокуратуре России считают, что Нидерланды уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования катастрофы Boeing «Малазийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году. Такой вывод ведомство сделало на основании отказа властей этой страны передать Москве материалы по делу о крушении MH-17. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре сообщили, что в соответствии с полученными в прошлом году документами подозреваемыми в деле о крушении лайнера называются трое россиян. В ведомстве заявили, что Конституция запрещает выдавать граждан России. «Однако это не означает, что граждане России, совершившие какое-либо преступление за рубежом, остаются безнаказанными. Такие лица подлежат уголовной ответственности за свои действия в Российской Федерации по ее закону», — отметили в ведомстве.

Там заверили, что в случае передачи материалов уголовного дела подозреваемые предстали бы перед российским судом и могли понести наказание в случае признания их вины. «Но в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы», — сообщили в Генпрокуратуре.

Гаага заявила о предложении Москвы судить россиян по делу MH17 в России
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13 февраля о соответствующем предложении российских властей сообщало агентство Reuters со ссылкой на письмо министра юстиции королевства Ферда Грапперхауса. Последний заявил, что власти Голландии не будут рассматривать вариант, при котором дела подозреваемых в крушении Boeing рассмотрит российский суд.

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, преимущественно граждане Нидерландов, погибли. Спустя два года, в сентябре 2016-го, совместная следственная группа (ССГ) Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины пришла к выводу, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное на востоке Украины (под контролем сил ДНР), а зенитный комплекс, в свою очередь, принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в докладе ССГ «нечего принимать или отрицать», поскольку в нем нет никаких доказательств; Москва настаивает на своей непричастности к произошедшему.

Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея
Фотогалерея 


В июне прошлого года международная следственная группа назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к авиакатастрофе МН-17. Это бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), ополченцы Олег Пулатов и Сергей Дубинский (все граждане России) и гражданин Украины Леонид Харченко. Им предъявили обвинение в убийстве, сейчас все находятся в международном розыске. Первое судебное слушание по этому делу в Нидерландах назначено на 9 марта.

В МИД России заявили, что катастрофа Boeing стала «инструментом нечистоплотной политической игры против России». Представитель ведомства Мария Захарова говорила, что следствие «подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ». Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад также назвал расследование направленным на поиск способов обвинить в трагедии Россию. В октябре парламент Нидерландов принял решение расследовать причастность Украины к крушению Boeing.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Нидерланды, MH-17
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