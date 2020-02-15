Россия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17

В Москве заверили, что в случае передачи материалов уголовного дела России подозреваемые в гибели пассажиров лайнера «Малазийских авиалиний» могли бы предстать перед судом

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В Генеральной прокуратуре России считают, что Нидерланды уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования катастрофы Boeing «Малазийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году. Такой вывод ведомство сделало на основании отказа властей этой страны передать Москве материалы по делу о крушении MH-17. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре сообщили, что в соответствии с полученными в прошлом году документами подозреваемыми в деле о крушении лайнера называются трое россиян. В ведомстве заявили, что Конституция запрещает выдавать граждан России. «Однако это не означает, что граждане России, совершившие какое-либо преступление за рубежом, остаются безнаказанными. Такие лица подлежат уголовной ответственности за свои действия в Российской Федерации по ее закону», — отметили в ведомстве.

Там заверили, что в случае передачи материалов уголовного дела подозреваемые предстали бы перед российским судом и могли понести наказание в случае признания их вины. «Но в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы», — сообщили в Генпрокуратуре.

13 февраля о соответствующем предложении российских властей сообщало агентство Reuters со ссылкой на письмо министра юстиции королевства Ферда Грапперхауса. Последний заявил, что власти Голландии не будут рассматривать вариант, при котором дела подозреваемых в крушении Boeing рассмотрит российский суд.