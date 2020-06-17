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Около 300 тыс. учителей вернут из летнего отпуска для работы на ЕГЭ

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В России примерно 300 тыс. школьных учителей будут вынуждены прервать летний отпуск для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на онлайн-совещании партии «Единая Россия», передает ТАСС.

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«Впервые за все эти годы мы вынуждены прерывать их отпуск, он прерван для почти 300 тыс. учителей — это почти четвертая часть в стране. Он [отпуск] будет состоять из двух частей», — сказал Музаев.

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Во время совещания «Единая Россия» предложила установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ. Инициативу фракции поддержал Рособрнадзор.

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В 2020 году оценки в аттестат выпускникам проставили по итогам учебного года, их будут сдавать только выпускники, планирующие поступать в высшие учебные заведения.

Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля, резервная сдача предусмотрена 24 и 25 июля.

Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор, учителя, отпуск
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