Около 300 тыс. учителей вернут из летнего отпуска для работы на ЕГЭ

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В России примерно 300 тыс. школьных учителей будут вынуждены прервать летний отпуск для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на онлайн-совещании партии «Единая Россия», передает ТАСС.

«Впервые за все эти годы мы вынуждены прерывать их отпуск, он прерван для почти 300 тыс. учителей — это почти четвертая часть в стране. Он [отпуск] будет состоять из двух частей», — сказал Музаев.

Во время совещания «Единая Россия» предложила установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ. Инициативу фракции поддержал Рособрнадзор.