Песков назвал укрепление политической системы приоритетом работы Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Укрепление политической системы в России является приоритетом работы президента Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Вы знаете, что Владимир Путин работает над этим постоянно, собственно один из приоритетов его работы», — сказал он. По словам Пескова, в России «последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования» для укрепления государства.

«И очень важным, существенным шагом в этом направлении был как раз финализированный вчера процесс внесения изменений в Конституцию», — сказал представитель Кремля.

Песков заявил о том, что 20 лет назад государство было на грани развала и его состояние оставляло желать лучшего. «Конечно, это очень мало времени для полноценного обновления, укрепления и цементирования основ любого государства, включая Российскую Федерацию. Именно поэтому и многие правовые основы, регуляторные практики и так далее и тому подобное — на живую нитку», — пояснил он.