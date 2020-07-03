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Песков назвал укрепление политической системы приоритетом работы Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Укрепление политической системы в России является приоритетом работы президента Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Вы знаете, что Владимир Путин работает над этим постоянно, собственно один из приоритетов его работы», — сказал он. По словам Пескова, в России «последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования» для укрепления государства.

«И очень важным, существенным шагом в этом направлении был как раз финализированный вчера процесс внесения изменений в Конституцию», — сказал представитель Кремля.

Песков заявил о том, что 20 лет назад государство было на грани развала и его состояние оставляло желать лучшего. «Конечно, это очень мало времени для полноценного обновления, укрепления и цементирования основ любого государства, включая Российскую Федерацию. Именно поэтому и многие правовые основы, регуляторные практики и так далее и тому подобное — на живую нитку», — пояснил он.

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В июне Песков также говорил, что поправки в Конституцию «цементируют» сильную Россию.

Голосование по поправкам в Основной закон завершилось 1 июля. Внесение изменений в Конституцию поддержали 77,92% граждан, против поправок выступили 21,27%. Явка составила 67,97%.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков
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