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Поправки в Конституцию ,  
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В Кремле назвали поправки в Конституцию «цементированием» России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предлагаемый набор поправок «цементирует» сильную и суверенную Россию. Это следствие того, что Россия чувствует себя более уверенно и самостоятельно
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Поправки в Конституцию, по которым россияне будут голосовать 1 июля, «цементируют» сильную и суверенную Россию, заявил представитель президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«По мере того как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на «цементировании» вот этого своего состояния. С моей точки зрения, этот набор поправок — это и есть процесс «цементирования» нынешнего состояния сильной суверенной России», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Он отметил, что растущая самостоятельность Москвы всегда не нравилась многим странам Запада, однако это можно констатировать «только с сожалением».

Песков также подчеркнул, что Россия уже приобрела «определенный иммунитет с активными антителами» против информационных кампаний из-за границы. «Поэтому я бы не сказал, что это такое сильное давление, которое доставляет нам сильный дискомфорт», — сказал представитель президента.

Клишас ответил на предложение из Европы изменить поправку в Конституцию
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18 июня Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала изменить или отказаться от изменений статьи 79 Основного закона. Соответствующая поправка предлагает разрешить России право не исполнять решения межгосударственных органов, которые были приняты на основании положений международных договоров России в их толковании, противоречащем Конституции.

Представители комиссии также указывают на то, что предлагаемые нормы о возможности увольнения Совфедом судей Конституционного суда делают суд подверженным политическому давлению.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это отметил, что поправки в Конституцию легитимны с точки зрения международного права. Он также указал на то, что в таких странах, как Германия и Великобритания, есть аналогичные нормы.

Автор: Мария Лисицына
Теги: поправки в Конституцию, Дмитрий Песков
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