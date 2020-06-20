В Кремле назвали поправки в Конституцию «цементированием» России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предлагаемый набор поправок «цементирует» сильную и суверенную Россию. Это следствие того, что Россия чувствует себя более уверенно и самостоятельно

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Поправки в Конституцию, по которым россияне будут голосовать 1 июля, «цементируют» сильную и суверенную Россию, заявил представитель президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«По мере того как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на «цементировании» вот этого своего состояния. С моей точки зрения, этот набор поправок — это и есть процесс «цементирования» нынешнего состояния сильной суверенной России», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Он отметил, что растущая самостоятельность Москвы всегда не нравилась многим странам Запада, однако это можно констатировать «только с сожалением».

Песков также подчеркнул, что Россия уже приобрела «определенный иммунитет с активными антителами» против информационных кампаний из-за границы. «Поэтому я бы не сказал, что это такое сильное давление, которое доставляет нам сильный дискомфорт», — сказал представитель президента.