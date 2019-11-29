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Песков сравнил работу Путина с «доменной печью»
По словам Пескова, у президента России технически не бывает выходных дней, поэтому 31 декабря Путин, как обычно, будет работать. Накануне идею сделать 31 декабря выходным днем для россиян предложили в ЛДПР
Дмитрий Песков (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

У президента России Владимира Путина не бывает выходных дней, поэтому предновогодний день, 31 декабря, также будет рабочим днем. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, отвечая на вопрос о целесообразности дискуссий о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, передает корреспондент РБК. 

По словам представителя Кремля, работу президента Путина можно сравнить с «доменной печью». 

«Я неоднократно рассказывал, что если брать с общечеловеческой точки зрения, то у Путина чисто технологически не бывает выходных. Большую часть времени суток он находится на работе, работает. Работа президента как доменная печь, которую невозможно потушить. Если де-факто ответить, то и 31-е тоже будет рабочим», — подчеркнул Песков.  

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Накануне депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о введении выходного дня 31 декабря. По мнению парламентариев, в случае, если предновогодний день выпадает на рабочий, сотрудники компаний не выполняют своих трудовых функций в полном объеме. Предложение поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также коллеги авторов документа в нижней палате. Последние предложили при этом сократить новогодние каникулы до двух-трех дней, как в Европе.      

Против предложения членов ЛДПР выступил замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, назвавший законопроект «излишним». Глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что сделать 31 декабря нерабочим сегодня уже нельзя, поскольку правительство принимает решения о переносе выходных дней заблаговременно. При этом министр труда и соцзащиты напомнил о возможности компаний самим назначать внутренними нормативными актами 31 декабря выходным.

Путин в апреле 2017 года во время заседания Русского географического общества (РГО) сравнил свою работу с поеданием морскими ангелами морских чертей, отметив, что ему приходится смотреть, чтобы «никто не съел» Россию. «То, чем я занимаюсь. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, и оглядываться по сторонам», — сказал президент.

Авторы: Полина Химшиашвили, Кристина Астафурова
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков
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