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Поправки в Конституцию ,  
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В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы и член партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова, передает «РИА Новости».

«Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад», — сказала Епифанова.

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По мнению вице-спикера, было бы неплохо следовать традиции и объявить 1 июля праздником — Днем Конституции.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Изначально его планировалось провести 22 апреля, однако из-за коронавируса голосование решили перенести на 1 июля. Президент России Владимир Путин отмечал, что этот день «вполне подходящий» и «безупречный» с юридической точки зрения. В Кремле заявили, что день голосования по Конституции будет выходным.

Ранее ЦИК подсчитала 100% протоколов голосования. По его итогам изменения в Конституцию поддержали 77,92%, а 21,27% выступили против поправок. Явка составила 67,97%. В Кремле результат называли «триумфом» и отметили, что мероприятие обошлось без скандалов, а число нарушений минимальное, говорили источники РБК.

День Конституции России отмечается 12 декабря. Этот день является рабочим.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию
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Теги: Госдума, голосование, Конституция
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