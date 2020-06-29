В России началась сокращенная рабочая неделя. Среда, 1 июля, будет выходным днем из-за голосования по поправкам в Конституцию. Таким образом, россияне будут работать в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако в конце марта из-за эпидемии коронавируса процедуру было решено перенести на неопределенный срок.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования, которой было выбрано 1 июля. Само голосование началось 25 июня, предстоящая среда станет последним его днем. Глава государства объявил эту дату нерабочим днем.

Роструд после этого сообщил, что сотрудники, работающие 1 июля, должны получить за этот день повышенную зарплату.