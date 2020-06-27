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Пандемия коронавируса ,  
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Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов. Об этом рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

«На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч — в зависимости от препарата», — сказал Костинов.

По его словам, сильной реакцией считается температура выше 38,6 градусов. Температура до 37,5 градусов относится к легкой реакции, а до 38,5 градусов — к средней.

Кроме того, после введения инъекции на месте укола может возникнуть покраснение. Нужно обращать внимание на его диаметр: он не должен быть больше 8 см. Допускается покраснение диаметром 2-6 см, это считается умеренной реакцией.

При этом эксперт добавил, что температура и местная реакция не должны длиться более двух дней.

Вирусологи назвали нужное для коллективного иммунитета количество вакцины
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ранее добровольцы рассказали самочувствии после вакцинации от COVID-19. По данным газеты «Красная звезда», никаких осложнений или побочных реакций у участников испытаний не возникло.

Испытания вакцины от коронавируса проводит Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Первым добровольцам препарат ввели18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек.

Теги: коронавирус, вакцинация
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