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В Приморье вынесли приговор напавшему на пограничников браконьеру из КНДР

Городской суд Находки Приморского края назначил одному из северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников осенью прошлого года, 4 года заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 года в российской исключительной экономической зоне в Японском море. Сотрудники пограничной службы обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели незаконный промысел.

При задержании одной из шхун ее экипаж напал на пограничников. Четверо служащих получили ранения, одно из них было огнестрельным. Позже ФСБ сообщила, что в результате операции были задержаны более 160 браконьеров из КНДР.

Браконьеры из КНДР нанесли огнестрельное ранение российскому пограничнику
Общество
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Суд отправил четверых задержанных под арест. Позже дело в отношении нападавших было переквалифицировано на ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Как передает агентство, следствие установило, что при задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое подсудимых нанесли множество ударов палками российским служащим, что привело к травмам средней тяжести.

Судебные разбирательства в отношении еще двух обвиняемых отложены до сентября. Расследование уголовного дела против остальных 14 корейцев сейчас подходит к концу.

Теги: Приморский край, КНДР, нападение, браконьерство
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