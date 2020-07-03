В Приморье вынесли приговор напавшему на пограничников браконьеру из КНДР

Городской суд Находки Приморского края назначил одному из северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников осенью прошлого года, 4 года заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 года в российской исключительной экономической зоне в Японском море. Сотрудники пограничной службы обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели незаконный промысел.

При задержании одной из шхун ее экипаж напал на пограничников. Четверо служащих получили ранения, одно из них было огнестрельным. Позже ФСБ сообщила, что в результате операции были задержаны более 160 браконьеров из КНДР.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Суд отправил четверых задержанных под арест. Позже дело в отношении нападавших было переквалифицировано на ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).