На участке в Петербурге аннулировали 35 бюллетеней

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга аннулировала 35 бюллетеней на участке, где журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю сломали руку. Об этом сообщил член городского избиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа, передает ТАСС.

По его словам, аннулированы были только бюллетени в переносном ящике для голосования по поправкам в Конституцию, поскольку действительность других протоколов не вызвала сомнений.

«Комиссия сочла возможным и необходимым бюллетени, которые содержатся в соответствующем переносном ящике, признать недействительными», — сказал Зацепа на брифинге. Он добавил, что в оформлении результатов голосования с использованием ящика были «допущены недостатки».

Официальный представитель петербургского избиркома Григорий Марголин отметил, что правовую оценку произошедшего на участке даст Следственный комитет.

30 июня Френкель сообщил, что во время голосования по поправкам в Конституцию на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими. Он утверждал, что он пришел на участок и представился, после чего глава УИК попросила полицейских вывести журналиста. «Меня схватили за руку, заломали руку, повалили на пол и ударили кулаком в предплечье правое. После этого рука хрустнула», — рассказал Френкель. Позже он сообщил, что в больнице подтвердили перелом руки.

В петербургском ГУ МВД сообщили, что председатель УИК попросила сотрудников полиции помочь вывести человека, который препятствовал работе комиссии. В МВД отметили, что сотрудники действовали в рамках закона, однако указали, что проведут проверку, если поступит жалоба на действия полицейских.

После этого губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что материалы по инциденту с Френкеля переданы в Следственный комитет. 1 июля председатель петербургского избиркома Виктор Миненко сообщил, что журналиста никто не толкал, а руку он сломал при падении. При этом Миненко подчеркнул, что Френкель сам создал конфликтную ситуацию и вел себя провокационно.