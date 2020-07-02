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Поправки в Конституцию ,  
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На участке в Петербурге аннулировали 35 бюллетеней

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга аннулировала 35 бюллетеней на участке, где журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю сломали руку. Об этом сообщил член городского избиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа, передает ТАСС.

По его словам, аннулированы были только бюллетени в переносном ящике для голосования по поправкам в Конституцию, поскольку действительность других протоколов не вызвала сомнений.

«Комиссия сочла возможным и необходимым бюллетени, которые содержатся в соответствующем переносном ящике, признать недействительными», — сказал Зацепа на брифинге. Он добавил, что в оформлении результатов голосования с использованием ящика были «допущены недостатки».

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Официальный представитель петербургского избиркома Григорий Марголин отметил, что правовую оценку произошедшего на участке даст Следственный комитет.

30 июня Френкель сообщил, что во время голосования по поправкам в Конституцию на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими. Он утверждал, что он пришел на участок и представился, после чего глава УИК попросила полицейских вывести журналиста. «Меня схватили за руку, заломали руку, повалили на пол и ударили кулаком в предплечье правое. После этого рука хрустнула», — рассказал Френкель. Позже он сообщил, что в больнице подтвердили перелом руки.

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В петербургском ГУ МВД сообщили, что председатель УИК попросила сотрудников полиции помочь вывести человека, который препятствовал работе комиссии. В МВД отметили, что сотрудники действовали в рамках закона, однако указали, что проведут проверку, если поступит жалоба на действия полицейских.

После этого губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что материалы по инциденту с Френкеля переданы в Следственный комитет. 1 июля председатель петербургского избиркома Виктор Миненко сообщил, что журналиста никто не толкал, а руку он сломал при падении. При этом Миненко подчеркнул, что Френкель сам создал конфликтную ситуацию и вел себя провокационно.

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Теги: Санкт-Петербург, голосование, Конституция, журналист
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