Пожар на Тверской улице в Москве потушен

Фото: МЧС России

Спасатели потушили пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

«Благодаря грамотной слаженной работе в 17:14 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар произошел в доме 24 на Тверской улице днем 2 июля.

Из-за возгорания перекрыли движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Позднее в МЧС уточнили, что площадь пожара в здании составила 300 кв. м. Сведений о пострадавших в пресс-службу МЧС не поступало.