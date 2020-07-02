Общество , 02 июл, 19:06
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Пожар на Тверской улице в Москве потушен
Спасатели потушили пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
«Благодаря грамотной слаженной работе в 17:14 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы.
Пожар произошел в доме 24 на Тверской улице днем 2 июля.
Из-за возгорания перекрыли движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Позднее в МЧС уточнили, что площадь пожара в здании составила 300 кв. м. Сведений о пострадавших в пресс-службу МЧС не поступало.