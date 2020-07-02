В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве

Фото: АГН «Москва»

Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве.

Как сообщается на сайте ведомства, пожар начался на втором этаже находящегося на реконструкции здания по адресу: Тверская, 24. По предварительным данным, людей внутри дома нет.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе пожарным удалось не допустить распространения огня», — отметили в ГУ МЧС.

Ранее в управлении МЧС по Москве РБК сообщили, что информация о возгорании поступила дежурным в 13:56 мск. После этого на место происшествия выехали спасательные подразделения.