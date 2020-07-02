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В Москве из-за пожара перекрыли движение по Тверской улице

Движение по Тверской улице перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. До этого в одном из зданий, находящихся на этой улице, произошел пожар
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В центре Москвы из-за пожара в одном из зданий перекрыли движение по Тверской улице, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Видео

«Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города», — указано в сообщении.

По данным столичного главка МЧС, пожар произошел на втором этаже одного из зданий, которое находилось на реконструкции. Огонь распространился на 300 кв. м.

По предварительной информации, людей в доме не было, о пострадавших также не сообщается, сказали РБК в пресс-службе МЧС.

В здании на Тверской в центре Москвы произошел пожар
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Фото: gucodd / Twitter

По данным ведомства, пожар произошел по адресу: ул. Тверская, д. 24. По информации из открытых источников, в этом доме находятся «Чайхона № 1» и кофейня Sturbacks, в соседних — отели InterContinental и Marriott Grand Hotel.

Помимо участка Тверской улицы от Триумфальной площади до Бульварного кольца из-за пожара также перекрыто движение по Старопименовскому переулку — от Воротниковского переулка до Тверской.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Тверская улица, перекрытие движения, пожар, Москва
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