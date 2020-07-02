В Москве из-за пожара перекрыли движение по Тверской улице

Движение по Тверской улице перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. До этого в одном из зданий, находящихся на этой улице, произошел пожар

Фото: АГН «Москва»

В центре Москвы из-за пожара в одном из зданий перекрыли движение по Тверской улице, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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«Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города», — указано в сообщении.

По данным столичного главка МЧС, пожар произошел на втором этаже одного из зданий, которое находилось на реконструкции. Огонь распространился на 300 кв. м.

По предварительной информации, людей в доме не было, о пострадавших также не сообщается, сказали РБК в пресс-службе МЧС.