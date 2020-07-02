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Общество ,  
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Появилось видео пожара на Тверской улице в Москве

Видео

Появилось видео пожара в здании на Тверской улице в Москве. Видеозапись предоставил РБК очевидец происшествия, директор PR-агентства «Красное слово» Вадим Горжанкин.

На кадрах видно, что из окон второго этажа здания, над кафе, идет дым. К зданию подъехало не менее трех пожарных машин. Из машин выходя пожарные с необходимым оборудованием для ликвидации возгорания.

Информация о возгорании в находящемся на реконструкции здании по адресу: Тверская, 24, поступила в столичное управление МЧС России 2 июля в 13:56. ЦОДД объявил о перекрытии обеих сторон Тверской улицы — от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

По уточненным данным, площадь пожара в здании на Тверской улице составила 300 кв. м. По предварительным данным, людей внутри дома не было. О причинах возгорания пока не сообщается.

Теги: видео, пожар, Тверская улица, Москва
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