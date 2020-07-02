В здании на Тверской в центре Москвы произошел пожар

Фото: gucodd / Twitter

В центре столицы в одном из домой на Тверской улице произошел пожар. Об этом сообщаетcя в Twitter Центра дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«Возгорание в доме 24 на Тверской улице. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Движение по улице в сторону области в районе пожара ограничили до 1 полосы.

Как уточнили в пресс-службе МЧС «РИА Новости», загорелось шестиэтажное здание на площади 50 кв. м. В доме идет реконструкция, по предварительным данным, пострадавших нет.

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