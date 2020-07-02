Мятежный схиигумен попросил позвать на церковный суд своего свидетеля

Свидетелем в церковном суде не может быть человек, «находящийся вне церковного общения, за исключением дел по обвинению в совершении церковных правонарушений против ближнего и христианской нравственности». Кроме того, в этом качестве не могут привлекаться недееспособные люди, а также лица, осужденные церковным судом за заведомо ложный донос.

«Если ваш свидетель соответствует названным требованиям, а в ходе заседания у суда возникнут сомнения в правдивости ваших слов, подтвердить которые сможет Ходос Э.Д., вы сможете пригласить его для дачи свидетельских показаний», — говорится в официальном ответе епархии схиигумену Сергию. При этом в епархии добавили отметили, что заседания церковного суда являются закрытыми, и потому присутствие Ходоса Э.Д. на протяжении всего заседания будет невозможно.

Ранее соратник схиигумена Всеволод Могучев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что публицист Эдуард Ходос направил прошение на имя секретаря церковного суда Екатеринбургской епархии. В нем он предложил свое участие в качестве свидетеля в церковном суде 3 июля, на котором представители Екатеринбургской епархии будут судить схиигумена Сергия по обвинению в непослушании правящему архиерею и в расколе.

По словам Могучева, схиигумен Сергий сочтет заседание церковного суда действительным, если там будет присутствовать Ходос. «Как я понимаю, у этого человека есть та информация, которая напрямую относится к первопричинам той травли, которая была развязана в отношении отца Сергия», — пояснил Могучев РБК.

В конце мая схиигумен Сергий выпустил видеообращение, в котором он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям, временно запретившим посещение богослужений. После этого Центр по противодействию экстремизму главного управления МВД по Свердловской области организовал проверку, по результатом которой в речи священнослужителя нашли признаки разжигания ненависти. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумену служение до рассмотрения его дела церковным судом.

Эдуард Ходос, о присутствии которого в качестве свидетеля на церковном суде попросил схиигумен Сергий, является автором книги «Еврейский фашизм, или Хабад — дорога в ад», а также называет себя основателем программы «ХОДОС» — Христианского Освободительного Добровольно-Объединенного Союза.