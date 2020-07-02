Лукашенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Александр Лукашенко (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В Центризбирком (ЦИК) Белоруссии поступили документы на регистрацию действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на ЦИК.

«Подали буквально минут десять назад» — сообщили в приемной Центризбиркома. По данным ЦИК, пакет документов принес в комиссию глава штаба Михаил Орда. Лукашенко предоставил документы на участие в президентских выборах последним из претендентов.

30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, сданных участниками президентской кампании. Чтобы попасть в избирательный бюллетень, они должны были собрать не менее 100 тыс. подписей граждан. Как свидетельствуют данные Центризбиркома, сделать это помимо Лукашенко смогли пять кандидатов.

У Лукашенко действительными признаны 1 939 572 подписи. Следом за ним идет экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (165 744 подписи). При этом сейчас Бабарико находится в СИЗО после того, как его задержали 18 июня по подозрению в попытках воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям.