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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В Центризбирком (ЦИК) Белоруссии поступили документы на регистрацию действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на ЦИК.

«Подали буквально минут десять назад» — сообщили в приемной Центризбиркома. По данным ЦИК, пакет документов принес в комиссию глава штаба Михаил Орда. Лукашенко предоставил документы на участие в президентских выборах последним из претендентов.

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Александр Лукашенко

30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, сданных участниками президентской кампании. Чтобы попасть в избирательный бюллетень, они должны были собрать не менее 100 тыс. подписей граждан. Как свидетельствуют данные Центризбиркома, сделать это помимо Лукашенко смогли пять кандидатов.

У Лукашенко действительными признаны 1 939 572 подписи. Следом за ним идет экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (165 744 подписи). При этом сейчас Бабарико находится в СИЗО после того, как его задержали 18 июня по подозрению в попытках воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям.

Достаточно подписей собрали еще три политика: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года.

Теги: Александр Лукашенко, президентские выборы, Белоруссия
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