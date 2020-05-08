Парламент Белоруссии назначил выборы президента на 9 августа
Белорусский парламент назначил выборы президента страны на 9 августа. Об этом сообщает БелТА.
Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа как в парламенте, так и избирательных округах. «Чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией», — пояснил он.
Провести президентские выборы 9 августа предложила перед голосованием в парламенте председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина.
Согласно законодательству Белоруссии, выборы президента должны состояться до конца августа, а голосование должно быть назначено на воскресенье. Поэтому депутаты должны были выбрать из четырех дат — 9, 16, 23 и 30 августа.