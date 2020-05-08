Парламент Белоруссии назначил выборы президента на 9 августа

Если в первом никто не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%), назначается второй тур. «Перенесение выборов на последнее воскресенье, 30 августа, может повлечь упреки в том, что власть с самого начала планирует завершить выборы в первом туре и даже не предусматривает возможности голосования через две недели», — пояснила Ермошина.

По данным Tut.by, в республиканский бюджет на проведение выборов заложена сумма в 36,8 млн руб.

Ранее, 4 мая, белорусский президент Александр Лукашенко пообещал провести выборы президента летом, несмотря на распространение коронавируса. По его словам, переносить выборы нет возможности согласно Конституции. «Крайний срок — конец августа», — подчеркнул он.