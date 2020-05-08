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Парламент Белоруссии назначил выборы президента на 9 августа

Фото: Belarusian Telegraph Agency / Xinhua / Global Look Press
Фото: Belarusian Telegraph Agency / Xinhua / Global Look Press

Белорусский парламент назначил выборы президента страны на 9 августа. Об этом сообщает БелТА.

Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа как в парламенте, так и избирательных округах. «Чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией», — пояснил он.

Провести президентские выборы 9 августа предложила перед голосованием в парламенте председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина.

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Согласно законодательству Белоруссии, выборы президента должны состояться до конца августа, а голосование должно быть назначено на воскресенье. Поэтому депутаты должны были выбрать из четырех дат — 9, 16, 23 и 30 августа.

Если в первом никто не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%), назначается второй тур. «Перенесение выборов на последнее воскресенье, 30 августа, может повлечь упреки в том, что власть с самого начала планирует завершить выборы в первом туре и даже не предусматривает возможности голосования через две недели», — пояснила Ермошина.

По данным Tut.by, в республиканский бюджет на проведение выборов заложена сумма в 36,8 млн руб.

Ранее, 4 мая, белорусский президент Александр Лукашенко пообещал провести выборы президента летом, несмотря на распространение коронавируса. По его словам, переносить выборы нет возможности согласно Конституции. «Крайний срок — конец августа», — подчеркнул он.

Теги: Белоруссия, парламент, выборы, президент
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