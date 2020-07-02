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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство выделит 7,5 млрд руб. на выплаты для медиков за июль

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Правительство России выделит 7,5 млрд руб. на президентские выплаты медработникам, лечащим пациентов с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина, сообщается на сайте правительства.

«Сегодня на заседании правительства рассмотрим вопрос о выделении почти 7,5 млрд руб. на президентские выплаты за июль для врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом», — отметил он.

Российское правительство также дополнительно выделит 3,5 млрд руб. социальным работникам, которые оказывают помощь больным с COVID-19. Таким образом, общий объем выделенных средств на эти цели составит 11 млрд руб., уточнил премьер-министр.

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Мишустин напомнил, что по поручению президента выплаты медикам и соцработникам были продлены на июль и август. Соответствующее постановление он подписал в конце июня.

Установить дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами, президент России Владимир Путин поручил в апреле.

Размер выплат для врачей установлен на отметке 80 тыс. руб., среднего медицинского персонала и врачей скорой помощи — по 50 тыс. руб., для младшего медперсонала, фельдшеров и водителей скорых — 25 тыс. руб.

20 июня глава государства предложил выплаты продлить. По его словам, борьба с пандемией COVID-19 продолжается, поэтому повышенная нагрузка на медиков и риски для их здоровья все еще велики.

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Источник: JHU
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Теги: правительство, выплаты, медработники
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