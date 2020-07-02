Правительство выделит 7,5 млрд руб. на выплаты для медиков за июль

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Правительство России выделит 7,5 млрд руб. на президентские выплаты медработникам, лечащим пациентов с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина, сообщается на сайте правительства.

«Сегодня на заседании правительства рассмотрим вопрос о выделении почти 7,5 млрд руб. на президентские выплаты за июль для врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом», — отметил он.

Российское правительство также дополнительно выделит 3,5 млрд руб. социальным работникам, которые оказывают помощь больным с COVID-19. Таким образом, общий объем выделенных средств на эти цели составит 11 млрд руб., уточнил премьер-министр.

Мишустин напомнил, что по поручению президента выплаты медикам и соцработникам были продлены на июль и август. Соответствующее постановление он подписал в конце июня.