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Поправки в Конституцию ,  
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Клишас счел Конституцию в редакции 2020 года более легитимной

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Легитимность Конституции России в редакции 2020 года «несоизмеримо выше», чем в редакции 1993 года, поскольку ее поддержали вдвое больше человек. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«В 1993 году за Конституцию проголосовали менее 33 млн человек. Сейчас 57,7 млн», — пояснил он.

По его словам, благодаря обновленной Конституции Россия станет президентской республикой с сильным парламентом и Конституционным судом. Так, уже со следующей недели российский парламент начнет работу над законами для реализацией поправок, передает слова Клишаса «РИА Новости».

Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава комитета Совфеда также отметил, что голосование по поправкам прошло без серьезных нарушений и победа сторонников изменений Основного закона была крайне убедительной.

Ранее два близких к Кремлю источника РБК сообщили, что итоги голосования превзошли ожидания администрации президента. Один из собеседников назвал результат «триумфом».

Голосование по поправкам в Конституцию России прошло с 25 июня по 1 июля. Общая явка составила 65,28%. После обработки 100% протоколов за внесение изменений в Основной закон проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%

Как голосовали по поправкам в Конституцию
Выбрать регион
Отменить
Против
> 90%
> 70%
> 50%
> 50%
> 70%
За
> 90%


 

Теги: Конституция, Андрей Клишас
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