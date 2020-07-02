Клишас счел Конституцию в редакции 2020 года более легитимной

Фото: АГН «Москва»

Легитимность Конституции России в редакции 2020 года «несоизмеримо выше», чем в редакции 1993 года, поскольку ее поддержали вдвое больше человек. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«В 1993 году за Конституцию проголосовали менее 33 млн человек. Сейчас 57,7 млн», — пояснил он.

По его словам, благодаря обновленной Конституции Россия станет президентской республикой с сильным парламентом и Конституционным судом. Так, уже со следующей недели российский парламент начнет работу над законами для реализацией поправок, передает слова Клишаса «РИА Новости».

Глава комитета Совфеда также отметил, что голосование по поправкам прошло без серьезных нарушений и победа сторонников изменений Основного закона была крайне убедительной.

Ранее два близких к Кремлю источника РБК сообщили, что итоги голосования превзошли ожидания администрации президента. Один из собеседников назвал результат «триумфом».

Голосование по поправкам в Конституцию России прошло с 25 июня по 1 июля. Общая явка составила 65,28%. После обработки 100% протоколов за внесение изменений в Основной закон проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%





Как голосовали по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить Против > 90% > 70% > 50% > 50% > 70% За > 90%



