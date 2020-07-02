На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

ПКР «Нептун» (Фото: Администрация Президента Украины / wikipedia.org)

Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Security Talks».

Глава «Луча» отметил, что предполагается применение до трех ракет на разные типы кораблей. Причем для уничтожения одной ракеты противоракетным системам корабля потребуется около 20 секунд непрерывной работы, после чего корабль становится «голым».

«Если в течение 30 секунд — минуты идет следующая ракета, то обороняться против нее является проблематичным», — сказал он.

Коростелев подчеркнул, что прямое попадание крылатой ракеты, вес которой составляет 150 кг, повлечет «очень большие разрушения».