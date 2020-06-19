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Политика ,  
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Украина провела боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Украинские военные успешно испытали противокорабельную ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью. Видеозапись испытаний опубликовало в YouTube издание Defense Express.

Как сообщает издание «АрміяInform», ракетные испытания прошли на полигоне Алибей в Одесской области.

Крылатая ракета Р-360 весом 870 кг способна нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска может достигать до 280 км, а скорость — около 900 км/ч. Высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Аналогичные испытания прошли в конце мая текущего года. Тогда в ходе испытаний стрельба велась по двум объектам в Черном море с интервалом в две секунды. Одна цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», другая — в 110 км. Расстояние между ними составляло более 20 км.

В июле 2019 года экс-глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что комплекс «Нептун» сможет «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса. Он отмечал, что система крылатых ракет на Украине в последние годы была создана фактически с нуля.

Теги: Украина, ракетные испытания, Нептун
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