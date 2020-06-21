На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

Новая украинская крылатая ракета «Нептун» в теории способна «дотянуться» до кораблей российского флота в порту Новороссийска. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жихоров в своей статье в газете «Деловая столица».

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.

Жихоров отметил, что изначально «Нептун» разрабатывался для сдерживания Черноморского флота России. При этом он написал, что российский флот «на бумаге» имеет все возможности по отражению даже массовой атаки новых ракет.

Эксперт при этом ставит под сомнение, что после недавних испытаний «Нептуна» у Украины найдутся средства на ее серийное производство. К тому же, по мнению Жихорова, новая ракетная система в ходе боевой работы как минимум должна прикрываться мобильным зенитно-ракетным комплексом, которого еще нет у Киева.