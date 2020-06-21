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Политика ,  
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На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

Новая украинская крылатая ракета «Нептун» в теории способна «дотянуться» до кораблей российского флота в порту Новороссийска. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жихоров в своей статье в газете «Деловая столица».

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.

Жихоров отметил, что изначально «Нептун» разрабатывался для сдерживания Черноморского флота России. При этом он написал, что российский флот «на бумаге» имеет все возможности по отражению даже массовой атаки новых ракет.

Эксперт при этом ставит под сомнение, что после недавних испытаний «Нептуна» у Украины найдутся средства на ее серийное производство. К тому же, по мнению Жихорова, новая ракетная система в ходе боевой работы как минимум должна прикрываться мобильным зенитно-ракетным комплексом, которого еще нет у Киева.

Украина провела боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Политика
Фото: Global Look Press

Противокорабельную ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» украинские военные успешно испытали на полигоне Алибей в Одесской области 18 июня.

Снаряд весом 870 кг способен нести боеголовку массой 150 кг на расстояние до 280 км. Скорость ракеты достигает 900 км/ч, а высота полета над поверхностью воды — от 3 до 10 м. Комплекс обеспечивает пуск до 24 ракет одновременно.

Летом 2019 года экс-глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов говорил, что «Нептун» может «в считанные минуты» уничтожить Крымский мост и любые российские военные корабли.

Теги: Украина, Новороссийск, ракета
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