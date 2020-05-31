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Названная «уничтожителем Крымского моста» ракета поразила две цели

На Украине успешно прошли испытания крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Об этом сообщил глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев, передает издание «АрміяInform».

«Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены», — сообщил Коростелев.

По его словам, в ходе испытаний стрельба велась по двум объектам в Черном море с интервалом в две секунды. Одна цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», другая — в 110 км. Расстояние между ними составляло более 20 км.

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Коростелев рассказал, что примерно в 10–15 км от целей ракеты снизились до 5 м над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.

В прошлом году экс-глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что комплекс «Нептун» сможет «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса. По его словам, система крылатых ракет на Украине в последние годы была создана фактически с нуля.

Теги: ракета, Нептун, ракетные испытания
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