Названная «уничтожителем Крымского моста» ракета поразила две цели

На Украине успешно прошли испытания крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Об этом сообщил глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев, передает издание «АрміяInform».

«Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены», — сообщил Коростелев.

По его словам, в ходе испытаний стрельба велась по двум объектам в Черном море с интервалом в две секунды. Одна цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», другая — в 110 км. Расстояние между ними составляло более 20 км.

Коростелев рассказал, что примерно в 10–15 км от целей ракеты снизились до 5 м над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.