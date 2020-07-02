ГП потребовала удалить обращение схиигумена о поправках в Конституцию

Генеральная прокуратура России потребовала удалить с видеохостинга YouTube видеообращение схиигумена Сергия (Николая Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил «Новой газете» спикер обители Всеволод Могучев.

В частности, речь идет о следующих словах схиигумена: «Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов для голосования, независимо от нашего согласия или несогласия, то есть им нужна массовость, будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узакониваем власть будущего антихриста и его слуг и теряем благодать Святой Троицы и покров Божьей Матери. Заявляю всем народам России, не ходить на пункты для голосования!».

В уведомлении Роскомнадзора утверждается, что Генпрокуратура признала это утверждение недостоверным.

Помимо этого, надзорное ведомство признало недостоверным утверждение о том, что Россией правят хасиды (религиозное течение в иудаизме. — ред. РБК). Могучев подтвердил, что запись будет удалена.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры и в пресс-службу Роскомнадзора.

Обращение схиигумена Сергия появилось в YouTube в аккаунте пользователя Всеволода Могучева 28 июня.

В конце мая схиигумен выпустил видеообращение, в котором он назвал пандемию коронавирусной инфекции мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям, временного запретившим посещение богослужений. После этого Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области организовал проверку. Проверяющие обнаружили в речи священнослужителя признаки разжигания ненависти.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумену Сергию служение до рассмотрения его дела церковным судом.

27 июня телеведущая Ксения Собчак вместе со съемочной группой прибыла в Среднеуральский женский монастырь для съемок фильма о схиигумене. Однако во время посещения

на них было совершено нападение. Как сообщила Собчак, «здоровенные бугаи» отобрали камеру у съемочной группы и забрали съемки избиения, а режиссеру Сергею Ерженкову сломали руку. Ведущая заявляла о намерении подать в суд после инцидента.