Чукотка первой завершила подсчет голосов по поправкам в Конституцию

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Чукотский автономный округ первым из российских регионов завершил подсчет на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.

По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий изменения в Основной закон страны поддержали 80,3% жителей Чукотки. Против поправок проголосовали 18,6% жителей полуострова.

Вторым по доле обработанных голосов идет Сахалин — там подсчитали уже 87,08% бюллетеней.

В дальневосточных регионах голосование закончилось к 15:00 мск. К 17:00 мск было обработано чуть более 3% протоколов участковых избирательных комиссий. Пока что примерно 70% избирателей выступают в поддержку поправок, 28% — против.