Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 70,44 (0) Quote, 12:39
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 79,19 (+0,2) Quote, 12:39
Чукотка первой завершила подсчет голосов по поправкам в Конституцию Общество, 17:15 «Уфа» довела беспроигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей Спорт, 17:04 Черчесов допустил возвращение Акинфеева в сборную России Спорт, 16:43 Президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по Сирии Политика, 16:41 Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 16:40 Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48% Общество, 16:19 «Барселона» досрочно вернула футболиста из аренды в «Шальке» Спорт, 16:17 Минск заявил о предложении «руки вверх» по полномочиям в союзе с Россией Политика, 16:10 Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста Политика, 16:07 Главы УИК в Раменках отказались показать списки участников голосования Политика, 16:06 Под Красногорском произошел крупный пожар Общество, 16:03 Кулинарный Netflix: как школа ресторанного бизнеса вышла в онлайн РБК и Novikov School, 16:03 HeadHunter попросил у комиссии США разрешения продать бумаг на $800 млн Технологии и медиа, 15:57 Памфилова сообщила о подготовке провокаций на голосовании по поправкам Политика, 15:29
Общество ,  
0 

Чукотка первой завершила подсчет голосов по поправкам в Конституцию

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Чукотский автономный округ первым из российских регионов завершил подсчет на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.

По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий изменения в Основной закон страны поддержали 80,3% жителей Чукотки. Против поправок проголосовали 18,6% жителей полуострова.

Вторым по доле обработанных голосов идет Сахалин — там подсчитали уже 87,08% бюллетеней.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В дальневосточных регионах голосование закончилось к 15:00 мск. К 17:00 мск было обработано чуть более 3% протоколов участковых избирательных комиссий. Пока что примерно 70% избирателей выступают в поддержку поправок, 28% — против.

В Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Якутии в пользу поправок проголосовали от 65 до 74% избирателей.

В Москве на 16:00 явка на голосование составила 48,73%. В Подмосковье к этому времени проголосовали 68,79% избирателей, в Санкт-Петербурге — 66,7%, в Крыму — 74,91%.

Теги: Чукотка, голосование, Конституция
Материалы по теме
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Общество
Памфилова сообщила о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
Политика
Явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 60%
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter